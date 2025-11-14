СК РФ завершил расследование в отношении судей и прокурора МУС

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), которые обвиняются в незаконном преследовании российских граждан. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Уточняется, что в рамках расследования восьми судьям и одному прокурору заочно предъявлены обвинения по статьям 299, 301, а также 30 и 360 УК ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", "Незаконное задержание" и "Угроза нападения на лиц, которые пользуются международной защитой").

По делу проходят прокурор Хан Карим Асад Ахмад и судьи Томоко Аканэ, Росарио Айтала, Серхио Годинес, Хайкель Бен Махфуд, председатель МУС Петр Юзеф Хофманьский, его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу. Представители суда были объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

По версии Генпрокуратуры России, прокурор МУС незаконно привлек к уголовной ответственности россиян, а президиум суда дал указания вынести заведомо незаконные ордера об аресте. Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как пояснили в судебном органе, они якобы могут быть причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Она напоминала, что российская сторона не является участником Римского статута и обязательств по нему не несет, поэтому возможные аресты с юридической точки зрения ничтожны.

