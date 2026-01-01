Форма поиска по сайту

Финляндия уведомила посольство РФ о задержании судна с россиянами

Фото: depositphotos/Logray

Финляндия уведомила посольство РФ о задержании судна, на борту которого среди прочих есть граждане России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

Правоохранители задержали грузовое судно Fitburg, которое следовало из России в Израиль, по подозрению в якобы повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. На борту корабля были 14 членов экипажа: граждане РФ, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

Сотрудники полиции подозревают членов экипажа судна в умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций. Со стороны задержанных россиян обращений в посольство пока не поступало.

Ранее правоохранители Швеции поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, вставшего на якорь у берегов города Хеганеса, и досмотрели судно.

Российский корабль подал сигнал бедствия 20 декабря из-за поломки в машинном отделении. После этого судно встало на якорь недалеко от Хеганеса. Так как контейнеровоз попал в шведские воды, правоохранители приняли решение подняться на его борт, чтобы осмотреть груз.

