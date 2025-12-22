Форма поиска по сайту

22 декабря, 05:00

Политика

Шведские правоохранители досмотрели российский контейнеровоз Adler

Фото: ТАСС/EPA/JOHAN NILSSON/TT

Правоохранители Швеции поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, вставшего на якорь у берегов города Хеганеса, и досмотрели судно. Об этом сообщает издание SVT со ссылкой на местную таможню.

Российский корабль подал сигнал бедствия 20 декабря из-за поломки в машинном отделении. После этого судно встало на якорь недалеко от Хеганеса.

Так как контейнеровоз попал в шведские воды, правоохранители приняли решение подняться на его борт, чтобы осмотреть груз. Корабль осмотрели сотрудники таможни, береговой охраны, полиции безопасности и оперативного полицейского управления.

Как утверждает SVT, судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и Евросоюза.

Тем не менее прокуратура Швеции приняла решение не начинать предварительное расследование в отношении судна Adler из-за якобы возможного нарушения санкций. Представитель шведской таможни Мартин Хеглунд заявил, что контейнеровоз теперь может покинуть территориальные воды Швеции.

Ранее Евросоюз включил в антироссийские санкции еще 41 нефтяное судно. Ограничительные меры были введены против нефтяных танкеров, которые вносят вклад в доходы России от энергоносителей. Они не смогут войти в европейские порты, также им не будут оказываться услуги.

