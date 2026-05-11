00:19

Трамп заявил, что договорился об освобождении 5 человек из заключения в РФ и Белоруссии

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности по освобождению пяти человек, находившихся в заключении в Белоруссии и России. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

"Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения", – написал американский лидер.

Отдельно Трамп обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он выразил ему благодарность за сотрудничество, особо отметив его вклад на фоне успешного завершения процесса освобождения.

Ранее Лукашенко помиловал 18 осужденных, включая фигурантов дел об экстремизме. Большая часть помилованных, а именно 11 человек, – женщины. У 6 из них есть дети, в том числе с инвалидностью.

