10 мая, 20:20

СК РФ: угрозы для жизни детей после ДТП под Омском нет

Фото: MAX/"Управление МВД России по Омской области"

Шесть детей, госпитализированных после ДТП с участием школьного автобуса под Омском, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

По уточнению ведомства, их жизням ничего не угрожает, поскольку у них диагностированы в основном ушибы и ссадины. При этом еще один ребенок был отпущен домой после осмотра.

Школьный автобус, перевозивший 8 несовершеннолетних из Тюкалинска в Малиновку после соревнований по футболу, попал в ДТП на 519-м километре трассы "Тюмень – Омск" 10 мая. Водитель "ГАЗели" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Ранения в результате получили 9 человек, среди них 7 детей в возрасте 15–17 лет, водитель "ГАЗели" и женщина-сопровождающая. Еще один школьник скончался на месте до приезда скорой помощи.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

