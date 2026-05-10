10 мая, 20:01

Политика

Министр обороны Латвии Спрудс подал в отставку после инцидента с падением украинских БПЛА

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отставке после падения двух украинских беспилотников под Резекне. Выступление политика на пресс-конференции транслировалось на сайте Минобороны.

"Я принял решение уйти в отставку с поста министра обороны <...> В последние дни и недели мы столкнулись с серьезными инцидентами с дронами. Дроны, иностранные дроны, не должны угрожать безопасности нашего народа", – заявил Спрудс.

Речь идет об инциденте, когда беспилотники разбились на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной Латвии. В результате были повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. По факту ЧП латвийская полиция возбудила уголовное дело.

Позже министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина. Дипломату была вручена нота протеста. При этом доказательств того, что дрон залетел на территорию Латвии со стороны России, приведено не было.

Спустя время Спрудс выразил готовность покинуть свой пост, так как его ведомство не смогло перехватить и сбить украинские БПЛА. Политик признал, что ответственность за произошедшее лежит на военном командовании и на нем лично. При этом он также подчеркнул, что уважает мнение оппозиции по его отставке.

политиказарубежом

