МИД Эстонии призвал Киев не направлять дроны ВСУ в воздушное пространство страны

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал Киев исключить попадание украинских дронов в воздушное пространство государства. Об этом сообщает ERR.

Соответствующее послание Цахкна передал главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее в Эстонии несколько раз фиксировались инциденты, связанные с падением беспилотников. Один из дронов 25 марта врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувере. Никто не пострадал, существенных повреждений не было. Выяснилось, что БПЛА не был нацелен на Эстонию.

СМИ сообщали, что Таллин якобы разрешил использовать свое воздушное пространство для пролета Украинских СМИ, но глава МВД Эстонии Игорь Таро опроверг эти сведения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва будет вынуждена принять меры, если выяснится, что государства Балтии действительно предоставляют свой коридор для враждебной террористической деятельности против России.

