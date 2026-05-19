19 мая, 16:44

Общество

Росфинмониторинг назвал тревожным трендом рост популярности дипфейков у мошенников

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники все чаще используют голосовые и видеодипфейки для обмана граждан. В Росфинмониторинге эту тенденцию считают весьма тревожной, заявил статс-секретарь, замдиректора службы Герман Негляд.

"Практически видеоизображение и голос любого человека можно так качественно и недорого воспроизвести, что 90% людей не смогут отличить", – цитирует его ТАСС.

Также Негляд напомнил, что в России были введены запрет на открытие счетов несовершеннолетними без согласия родителей, ответственность за передачу карт третьим лицам, обязанность банков приостанавливать операции при подозрении на мошенничество, а также ограничения по количеству и сумме переводов с признаками дропов.

В результате по итогам прошлого года число преступлений с использованием новых технологий сократилось на 12%, количество дистанционных мошенничеств – на 9%. Негляд также отметил, что стоимость дроп-карты выросла до порядка 70 тысяч рублей, что свидетельствует о повышении издержек для организаторов преступного бизнеса.

Ранее член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил, что мошенники начали применять обновленную схему "фейк-босс" с использованием дипфейков. По его словам, злоумышленники начали рассылать видеосообщения и совершать звонки, имитируя не только голос, но и внешность руководителей компаний.

