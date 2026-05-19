19 мая, 18:59

Глава Военного комитета НАТО назвал армию Европы нонсенсом

Европейская армия – это "нонсенс и оксюморон". Такое мнение высказал глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, сообщил ТАСС.

"Европейская армия – это нонсенс и оксюморон, поскольку у НАТО нет своей армии. Европейские страны предоставляют НАТО необходимые войска. Любая "европейская армия" должна будет использовать тот же набор армий европейских государств, входящих в ЕС, что и использует НАТО", – сказал он на пресс-конференции после встречи начальников генштабов стран Североатлантического альянса.

По его словам, можно говорить только о европейском компоненте НАТО. При этом Драгоне подчеркнул, что организация обладает сильной структурой управления и военными планами.

Он добавил, что Евросоюз имеет большие финансовые возможности и сильную промышленность. У Альянса этого нет. НАТО и ЕС могут хорошо дополнять друг друга, поэтому необходима взаимная поддержка, заключил Драгоне.

Ранее стартовал второй этап масштабных военных учений НАТО. Они проводятся в Финляндии на полигоне "Вуосанка". Он находится лишь в 70 километрах от России. Мероприятия завершатся 30 мая.

