00:58

Политика

Второй этап сухопутных учений НАТО начался в Финляндии недалеко от границ РФ

Фото: depositphotos/Ale_Mi

В Финляндии 18 мая стартует второй этап масштабных военных учений Saber Strike 26, которые пройдут в непосредственной близости от российских границ. Об этом сообщило командование сухопутных сил Финляндии.

Учения под кодовым названием Northern Star 26 развернутся на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо, расположенном всего в 70 километрах от РФ, и продлятся до 30 мая.

При этом маневры начались еще 11 мая, но их активная полевая фаза с привлечением иностранных контингентов запланирована именно на вторую половину месяца.

Всего в учениях примут участие около 4,5 тысяч военнослужащих. Помимо финской армии, в отработке оперативной совместимости задействованы воинские подразделения из Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Франции.

