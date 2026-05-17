Петербургский "Зенит" выиграл чемпионат России по футболу

Петербургский "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 1:0 в гостевом матче 30-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мяч был забит с пенальти на 14-й минуте Александром Соболевым. На 73-й минуте встречи защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков был удален с поля.

Бронзовыми призерами МИР – РПЛ стали футболисты московского "Локомотива". Команда со счетом 1:3 уступила московскому ЦСКА, набрав 53 очка.

"Зенит" выиграл чемпионат России в 11-й раз, установив рекорд по данному показателю. До этого петербургский клуб делил первое место с московским "Спартаком". Кроме того, "Зенит" один раз становился победителем чемпионата СССР – в 1984 году.

Ранее московский футбольный клуб "Родина" победил в Лиге Пари (Первой лиге) сезона-2025/26. На выезде со счетом 4:1 он обыграл тульский "Арсенал" в заключительном туре. Футболисты "Родины" набрали 68 очков.