17 мая, 21:15

Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США

Фото: Getty Images/Pool/Evan Vucci

Американский лидер Дональд Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с Соединенными Штатами, заявив, что время имеет "решающее значение". Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Президент США отметил, что "часики тикают" для иранской стороны, и им лучше начать действовать быстро. Кроме того, Трамп пригрозил, что в противном случае от Ирана "ничего не останется".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Как заявлял вице-президент США Джей Ди Вэнс, Вашингтон пытается вести продуктивные переговоры с Тегераном. Однако последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта Трамп назвал неприемлемым для Штатов.

США, в свою очередь, выдвинули Ирану пять условий, которые, по убеждению американской администрации, необходимы для продолжения процесса урегулирования конфликта.

