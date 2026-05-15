02:57

Трамп заявил, что военные действия США против Ирана продолжатся

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вести военные действия против Ирана. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Находясь с государственным визитом в Пекине, Трамп поделился подробностями переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, китайский лидер поздравил его с успехами, достигнутыми за время второго президентского срока.

В списке этих успехов американский лидер назвал "военную победу над Венесуэлой и установление с ней процветающих отношений", а также "военный разгром Ирана", подчеркнув, что эта операция "будет продолжена".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

