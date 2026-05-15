В Роскачестве рассказали о новой схеме обмана школьников в преддверии ЕГЭ

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили новую изощренную схему обмана выпускников школ, рассчитанную на двойную прибыль злоумышленников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников ведомства.

В преддверии экзаменов в интернете активизировались группы, предлагающие школьникам не просто приобрести готовые ответы, а оформить "персональный подбор ключей" к индивидуальным вариантам контрольно-измерительных материалов.

На первом этапе мошенники продают так называемый пакет гарантированной страховки стоимостью 1,5–2 тысячи рублей. Выпускнику обещают, что прямо во время экзамена он получит решения именно для своего варианта КИМ. Для этого школьник должен пронести с собой телефон, сфотографировать номер задания и отправить его в специальный чат, где ему якобы оперативно пришлют готовые ответы.

Однако за сутки до испытания схема меняется: вместо обещанных ключей подросток получает видеоинструкцию, в которой сообщается о резком ужесточении контроля со стороны Рособрнадзора. Передавать настоящие ответы теперь слишком рискованно, объясняет злоумышленник, и предлагает альтернативу – платные видеокурсы от якобы составителей экзаменационных материалов.

За 5 тысяч рублей выпускнику обещают раскрыть методики быстрого запоминания и научить решать типовые задачи. Если школьник отказывается платить повторно, ему в лучшем случае присылают файл с ответами прошлых лет или пустой документ, после чего мошенник исчезает.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко охарактеризовал этот подход как гибрид мошенничества и психологического саботажа. По его словам, злоумышленники намеренно переключают жертву с ожидания легкого получения баллов на состояние панической учебы, чтобы выманить дополнительные средства.

Подростки, попавшие в подобную ловушку, в итоге выходят на экзамен совершенно неготовыми, потеряв веру в себя. Отмечается, что схема была выявлена еще на этапе предварительных экзаменов, и эксперты ожидают ее дальнейшего совершенствования с добавлением новых психологических уловок к основному периоду сдачи ЕГЭ.

В Роскачестве призывают родителей объяснить детям, что реальные утечки экзаменационных материалов невозможны, а готовиться следует исключительно с проверенными педагогами, а не через анонимных собеседников в мессенджерах.

Ранее специалисты проектп "Перезвони сам" подготовил инструкции для детей по защите от мошенников. Злоумышленники нередко воздействуют на подростка длительное время, но в большинстве случаев ребенок не обращается за помощью к близким.

