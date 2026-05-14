Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 05:35

Безопасность

В МВД предупредили о популярном виде мошенничества со страховкой авто

Фото: depositphotos/dedivan1923

Мошенники в России переключились на дорогостоящие китайские автомобили, используя их для хищения денег у страховых компаний через подставные аварии. О деталях преступной схемы в интервью РИА Новости рассказал заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев.

По данным ведомства, с учетом перестройки автомобильного рынка злоумышленники адаптировали старые методы под новые реалии. Механика обмана выглядит следующим образом: приобретается китайская машина, в документах искусственно завышается ее реальная стоимость, после чего транспортное средство страхуется.

Далее мошенники намеренно инсценируют дорожно-транспортное происшествие, в частности, топят автомобиль. По закону страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. После получения выплат машина восстанавливается и перепродается, принося преступникам двойную выгоду.

Кроме того, Горяев отметил, что не теряет популярности и более классическая схема с инсценировкой кражи. В таких случаях владельцы заявляют об угоне застрахованного авто, получают компенсацию, а на самом деле транспортное средство тайно перегоняют и продают за границу.

Ранее в Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с доставкой товаров с маркетплейсов. Злоумышленники стали часто представляться сотрудниками "узлов связи", "логистических центров" или "складов", куда якобы была перенаправлена поврежденная посылка. После чего требуют дополнительного подтверждения личности получателя.

Читайте также


безопасностьавто

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика