Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:29

Общество

В России изменился порядок назначения военных пенсий

Фото: depositphotos/mizar_219842

Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться в выслугу лет на льготных условиях, следует из постановления кабмина РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Новый порядок касается военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы и Росгвардии.

В документе отмечается, что при непосредственном участии в боевых действиях один день службы добровольца приравняют к трем дням выслуги. Такой же расчет будет применяться в случае непрерывного нахождения в госпиталях из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в бою.

За выполнение задач в контртеррористических операциях на территории действия правового режима КТО один день зачтут за два. Время лечения при ранениях или увечьях, полученных в ходе таких задач, также посчитают в двойном размере.

Также документ уточняет правила начисления стажа и для военных прокуроров. Им в выслугу лет включат периоды, когда служба в органах прокуратуры приостанавливалась из-за мобилизации или заключения контракта в условиях военного положения, а также время участия в выполнении задач в составе добровольческих формирований ВС РФ и Росгвардии.

Ранее СМИ выяснили, что, согласно данным Социального фонда России, в марте 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил отметку в 30 тысяч рублей в восьми регионах страны. При этом лидером по величине выплат стал Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 38 581 рубля.

Читайте также


общество

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика