Безбилетник в Москве получил 1,5 года колонии за нападение на контролера

Кузьминский суд Москвы приговорил к 1,5 года колонии безбилетника, напавшего на контролера в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве рассказали, что контролер ГКУ "Организатор перевозок" выявил пассажира по имени Курбанмагомед Гасанбеков, который не только не оплатил проезд, но и отказался предъявить документы, удостоверяющие личность. Кроме того, он схватил контролера за руку и вывернул ее.

В итоге мужчину признали виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, это 13-е нападение на сотрудников ГКУ с начала 2026 года, при этом по каждому инциденту столичный СК проводит проверку, а при наличии состава преступления принимает решение о возбуждении дела.

Ликсутов призвал пассажиров быть вежливыми с контролерами и оплачивать поездки строго при входе. Сотрудники ГКУ проводят ежедневные проверки на городских маршрутах, следят за безопасностью в метро и наземном транспорте.

"Любые противоправные действия в отношении контролеров предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Ни один случай агрессии не остается безнаказанным", – заключил вице-мэр.

Ранее он также рассказал, что за 3 года к реальным срокам за нападение на контролеров были приговорены 15 безбилетников. Злоумышленникам назначали до 3,5 года лишения свободы. Ликсутов добавил, что за последние три года в городском транспорте было обнаружено 140 нарушителей закона, которые вели себя агрессивно по отношению к контролерам. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

