МГД приняла закон об увеличении штрафа для безбилетников в наземном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мосгордума приняла закон об увеличении штрафа за безбилетный проезд в наземном транспорте столицы. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.

Теперь проезд без билета, включая неправомерное пользование персонифицированной льготной картой, грозит штрафом в размере 5 тысяч рублей. Ранее за аналогичное правонарушение приходилось платить 2 тысячи рублей.

Кроме того, штраф в размере 1 тысячи рублей предусматривается за неоплату провоза ручной клади, размеры или количество которой превышают установленные нормы для бесплатного провоза, а также за багаж, который превышает все разрешенные нормы провоза. При этом соответствующий штраф предусмотрен за каждое место для ручной клади.

Также повышена сумма штрафа за размещение ручной клади на сиденьях вагонов поездов и скамейках станций метро Москвы. За это правонарушение придется заплатить до 1 тысячи рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за провоз багажа с нарушением правил пользования транспортом.

В частности, повышен штраф за прослушивание музыки или просмотр видео без наушников, а также за использование музыкальных инструментов без письменного разрешения руководства метро. До изменений за размещение багажа на сиденьях вагонов метро и скамейках станций, а также за прослушивание аудио и видео без наушников, грозил штраф в размере 100 рублей.



Кроме того, 1 тысячу рублей придется заплатить тем, кто появится в метро в пачкающей и зловонной одежде или с подобным багажом. Уточняется, что аналогичный штраф грозит за кино-, видео- и фотосъемку с нарушением правил пользования метрополитеном, за бег по эскалаторам, за сидение и помещение вещей на ступенях эскалатора, а также за перемещение по неработающим эскалаторам.

При этом такой же штраф придется выплатить тем, кто без надобности воспользовался связью "пассажир – машинист", загрязнил подвижной состав, сооружения, устройства или иные объекты инфраструктуры.

Уже 3 тысячи рублей штрафа грозят тем, кто открывал двери вагонов во время движения, провозил опасные предметы в метро, поднимался на крыши вагонов, мешал работе беспроводной передачи данных и иным образом препятствовал функционированию технических средств транспортной безопасности.

Ранее стало известно, что в период с сентября по ноябрь 2025 года суды Москвы вынесли 11 обвинительных приговоров за нападения на сотрудников столичного транспорта.

Фигуранты уголовных дел получили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, 2 года условно с испытательным сроком в 1 год, 1 год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. Также преступники получили 2 года лишения свободы условно с обязанностью выплатить штрафы в размере 25, 40, 50 и 120 тысяч рублей соответственно.

