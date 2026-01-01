01 января, 03:52Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Российские военные пресекли атаку еще одного украинского дрона, направлявшегося в сторону Москвы, в ночь на четверг, 1 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Он уточнил, что к месту падения фрагментов БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб.
С вечера 31 декабря средства ПВО уничтожили уже девять вражеских беспилотников на подлете к столице.
На фоне очередной попытки атаки БПЛА в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на полеты. Спустя некоторое время ограничения были отменены.