Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Российские военные пресекли атаку еще одного украинского дрона, направлявшегося в сторону Москвы, в ночь на четверг, 1 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Он уточнил, что к месту падения фрагментов БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб.

С вечера 31 декабря средства ПВО уничтожили уже девять вражеских беспилотников на подлете к столице.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на полеты. Спустя некоторое время ограничения были отменены.