01:08

Происшествия

Полиция начала розыск преступника, причастного к взрыву у Савеловского вокзала

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники полиции разыскивают причастного к взрыву автомобиля ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 00:05 24 февраля. Неизвестный подошел к автомобилю ДПС, в котором находились двое сотрудников Госавтоинспекции, на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, после чего произошел взрыв.

Один из сотрудников скончался на месте, второй был доставлен в больницу, где ему уже оказывают необходимую медпомощь. Злоумышленник после взрыва скрылся с места происшествия.

"В настоящее время сотрудниками полиции Москвы совместно с коллегами из силовых ведомств устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск преступника. Для установления его местонахождения задействованы комплексные силы полиции, реализуются оперативно-разыскные мероприятия", – добавили в МВД.

Ранее правоохранители в Москве задержали двух молодых людей, которые выполняли задания зарубежных кураторов по поджогу автомобиля полиции и здания МВД.

Один из задержанных, 19-летний житель Костромы, облил бензином и поджег служебный полицейский автомобиль в Кривоарбатском переулке. Возгорание удалось ликвидировать правоохранителям.

