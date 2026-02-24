Спецпосланник США Уиткофф: переговоры по Украине продолжатся в ближайшие 10 дней

Фото: AP Photo/Pool AFP/Ludovic Marin

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что следующий раунд переговоров по урегулированию на Украине пройдет в ближайшие 10 дней. Об этом он сообщил на конференции "Ялтинская европейская стратегия", пишет РБК со ссылкой на украинские издания.

Уиткофф допустил, что секретарь СНБО Рустем Умеров, входящий в украинскую делегацию, может в скором времени приехать во Флориду, чтобы встретиться с ним и зятем американского президента Джаредом Кушнером, а также с другими представителями делегации США.

"И будет трехсторонняя встреча. Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной, Джаредом и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней", – добавил спецпосланник.

Он также рассказал, что прибудет в Женеву в четверг, 26 февраля, для переговоров с иранской делегацией. Во время рабочего визита Уиткофф также может встретиться там с Умеровым.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США прошел в Женеве 17 и 18 февраля. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

По завершении второго дня дискуссий он охарактеризовал их как сложные, но конструктивные, и сообщил о планах проведения следующего раунда в ближайшем будущем.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" текущего конфликта. В свою очередь, лидер Франции Эммануэль Макрон выразил сомнение в том, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время, поскольку, по его мнению, Россия не проявляет стремления к заключению соглашения.