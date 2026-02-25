Форма поиска по сайту

На Солнце произошла самая сильная за 2 недели вспышка

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Самая сильная за последние две недели вспышка зафиксирована на Солнце. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые рассказали, что активность Солнца восстанавливается после провала, случившегося в середине февраля. В настоящее время вспышки зафиксированы на уровне M. Например, уже обнаружено в новой области на юге возмущение из категории M2.4. При этом группа пятен остается без номера, поскольку находится за горизонтом.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН добавили, что за последние сутки было выявлено свыше 10 вспышек. Тем не менее в поле "область" тоже стоит прочерк.

В качестве сравнения ученые указали, что 24 февраля на Солнце была зафиксирована лишь одна вспышка, а 23-го числа их вообще не было. Новое возмущение стало самым сильным c 9 февраля (тогда завершился последний всплеск. – Прим. ред.).

"Никакого сравнения с солнечным штормом начала месяца, когда произошло 6 вспышек класса X, на данный момент нет и близко. Для Земли угрозы тоже пока отсутствуют – все это очень далеко, на самом краю Солнца", – заключили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ранее ученые заявили, что на видимую сторону Солнца вернулась группа пятен по номером 4366. Она установила в начале февраля рекорд XXI века по вспышкам.

