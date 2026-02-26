Форма поиска по сайту

26 февраля, 14:23

В мире

Крупный кашалот выбросился на берег недалеко от сектора Газа

Фото: 123RF.com/emiddelkoop

На пляже Зиким, к северу от сектора Газа, обнаружили выбросившегося на берег крупного кашалота, сообщило израильское управление природы и парков.

Специалисты взяли образцы для исследований и захоронили тушу на этом же пляже. Там она будет разлагаться естественным путем несколько лет, пока не останется чистый скелет – как у предыдущего кита, выброшенного ранее на этот берег и теперь выставленного в иерусалимском аквариуме.

Как подчеркнули в управлении, это уже восьмой случай выброса китов на израильский берег за всю историю наблюдений. Кашалоты занесены в категорию уязвимых, а их популяция в Средиземном море с 2021 года считается находящейся под угрозой исчезновения.

Ранее тушу девятиметрового кита выбросило на берег у пристани для яхт в испанской Валенсии. Вес мертвой самки финвала составил 6,5 тонны. Из-за того, что туша оказалась на мелководье, ее пришлось перемещать на пристань с помощью подъемного крана.

Читайте также


животныеза рубежом

