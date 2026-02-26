Форма поиска по сайту

26 февраля, 17:51

Общество
Диетолог Писарева: жирная рыба поможет снизить боль в суставах

Диетолог рассказала, какие продукты помогут сохранить здоровье суставов

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Яркие овощи и жирная рыба помогут поддержать здоровье суставов, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, прежде всего в рацион важно добавлять продукты с желатином. В организме он распадается на аминокислоты, необходимые для синтеза соединительной ткани и восстановления хряща. Поэтому, например, холодец и заливное являются одними из самых полезных блюд для суставов.

Кроме того, большое значение для здоровья суставного аппарата имеет употребление жирной рыбы, такой как лосось, скумбрия, сельдь, сардина. Они богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые работают как активные природные противовоспалительные агенты и способны снижать боль, а также скованность в суставах.
Ирина Писарева
врач-диетолог, нутрициолог

Также в меню обязательно должны быть яркие овощи, такие как брокколи, шпинат, болгарский перец, тыква. Они являются хорошими источниками антиоксидантов, защищающих клетки суставов от разрушений.

"К тому же в них много витамина К, который помогает усваиваться кальцию, необходимому для формирования костной ткани. А если кости крепкие, значит, нагрузка на суставы будет распределяться правильно", – пояснила диетолог.

При этом важно помнить, что натрий, которым богата соль, способствует выведению кальция из организма, а алкоголь нарушает его усвоение. Поэтому их употребление надо исключать или сильно сокращать, отметила Писарева.

Врагом номер один для суставов можно назвать сахар. Он вызывает процесс гликации, в результате которого коллагеновые волокна склеиваются и теряют эластичность. Хрящи в итоге становятся ломкими и хрупкими.
Ирина Писарева
врач-диетолог, нутрициолог

Также важно стараться не употреблять фастфуд, майонез, маргарин. В них содержатся трансжиры, которые нарушают обменные процессы, усиливают системное воспаление в организме, а это в том числе негативно влияет на состояние суставов, предупредила врач.

Ранее врач-ревматолог Дарья Кусевич рассказала, что для здоровья суставов критически важна физическая активность. Поэтому при сидячей работе необходимо каждые 40 минут вставать и делать небольшую разминку. Кроме того, как минимум 30 минут в день надо ходить и понемногу добавлять в распорядок дня силовые нагрузки.

Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

