Новости

Новости

27 февраля, 10:22

Происшествия

Столичные полицейские задержали организаторов незаконной миграции

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Правоохранители задержали двух подозреваемых в организации незаконной миграции в Москве, сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

В МВД уточнили, что 50-летнюю женщину и 37-летнего мужчину задержали оперативники уголовного розыска УВД Восточного округа Москвы вместе с коллегами из УФСБ РФ по Москве и Подмосковью, а также при поддержке сотрудников Росгвардии.

По версии правоохранителей, задержанные изготавливали поддельные миграционные карты, а также отрывные части уведомлений о прибытии и патенты. Благодаря этому иностранцы могли продолжать незаконно пребывать в стране. Стоимость незаконных услуг составляла от 3 до 15 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.

Ранее в Москве задержали 5 полицейских и еще 2 человек по подозрению в организации незаконной миграции. Фигурантами уголовного дела стали, в частности, начальник отдела по вопросам миграции (ОВМ) одного из столичных отделов МВД, инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции (УУП).

В зависимости от роли каждого их обвиняют не только в организации незаконной миграции, но и в получении взяток. Кроме того, следователи инициировали вопрос о выдворении, лишении гражданства и депортации иностранцев, которые нарушили законы РФ.

