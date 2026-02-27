ТАСС: задержана сожительница подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

Фото: телеграм-канал SHOT

Правоохранители задержали сожительницу подозреваемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Утверждается, что именно в ее квартире на улице Маршала Еременко ребенка незаконно удерживали почти трое суток.

Девочка пропала в Смоленске утром 24 февраля, когда вышла на прогулку с собакой. Она не взяла с собой телефон и ключи, домой не вернулась. Ребенка начали искать. Также по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

По словам местных жителей, в подъезд дома, где жила пропавшая девочка, заходил неизвестный, который подъехал к зданию на серой машине.

26 февраля девочку нашли живой. Она была обнаружена в квартире на территории Заднепровского района в 300 метрах от дома, в котором живет семья ребенка.

Вместе с девочкой в квартире находились 43-летний мужчина и его сожительница. Мужчину задержали. Уточнялось, что он пытался оказать сопротивление.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное. Ребенка уже вернули матери.