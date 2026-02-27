Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Поезда задерживались на Кольцевой линии метро из-за падения человека. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

Человек упал на пути на станции "Краснопресненская". Его своевременно подняли на платформу. Однако из-за этого инцидента составы были вынуждены снижать скорость для соблюдения интервала движения поездов.

Сейчас движение составов осуществляется по графику. Пассажиров призвали соблюдать правила безопасности в метро, в том числе не подходить к краю платформы и не спускаться на пути.

Ранее несколько составов задерживались на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3).

Причиной задержки стала остановка вагонов на станции Выхино. Состав не смог продолжить движение по техническим причинам. Спустя время поезд самостоятельно уехал со станции.

