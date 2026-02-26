Поезда задерживаются на Казанском направлении МЖД и МЦД-3 из-за остановки состава

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несколько составов задерживаются на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Причиной задержки стала остановка вагонов на станции Выхино. Состав не смог продолжить движение по техническим причинам. Однако на данный момент поезд самостоятельно уехал со станции.

В результате на МЦД-3 и Казанском направлении задерживаются несколько составов в сторону Москвы и Зеленограда-Крюкова. В ЦППК уточнили, что вместе с МЖД принимают меры для сокращения опозданий.

Ранее изменилось расписание пригородных поездов Казанского и Павелецкого направлений МЖД. В частности, у некоторых электричек скорректировано время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Данные меры связаны с ремонтом на отдельных участках пути в Рязанской области, а также на Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорогах. Изменения будут действовать вплоть до 24 марта.

