17 февраля, 09:14

Транспорт

Расписание поездов Казанского и Павелецкого направлений МЖД изменится с 17 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Расписание пригородных поездов Казанского и Павелецкого направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 17 февраля по 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В частности, у ряда электричек изменится время отправления и отбытия, а также количество остановок на маршруте. На Казанском направлении некоторые составы будут следовать по укороченным маршрутам.

Корректировки связаны с ремонтом на отдельных участках пути в Рязанской области, а также на Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорогах. Пассажиров призвали с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с расписанием.

График движения поездов также изменится в предстоящие праздничные выходные. 21 и 22 февраля составы будут курсировать по расписанию субботы, а 23-го числа – по графику воскресенья. 24 февраля электрички будут следовать по расписанию понедельника.

Расписание электричек изменится в Москве в длинные выходные

