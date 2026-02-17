Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 09:22

Общество

В РФ призвали работодателей отпускать беременных на удаленку

Фото: depositphotos/AlexLipa

В России призвали работодателей отпускать беременных и женщин с маленькими детьми на удаленный режим работы. С предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает ТАСС.

По его мнению, женщины должны получить возможность работать дистанционно или по гибкому графику, если производственный технологический процесс это позволяет. Кроме того, добавил Рыбальченко, по международным исследованиям такой формат работы способствует росту рождаемости.

Однако в таком случае необходимо оборудовать женщинам домашнее рабочее место, которое потом можно использовать и в отпуске по уходу за ребенком.

"Причем понятно, что одновременно находиться в отпуске по уходу ребенком и продолжать полноценно работать очень сложно. Поэтому можно было бы предусмотреть право брать половину отпуска, а вторую часть отпуска по уходу за ребенком мог взять другой член семьи", – предложил Рыбальченко.

Он также отметил, что этот вариант выгоден всем.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что будущим матерям стоит предоставлять возможность работать в дистанционном или гибком формате. По его словам, такая инициатива нужна для изменения отношения начальника к работнику с семейными обязанностями.

В свою очередь, член комитета Госдумы Светлана Бессараб отметила, что эта идея осуществима и соответствует духу развитого трудового законодательства. Расширение соцгарантий даст возможность поддержать женщин, сняв с них психологическое давление из-за необходимости успевать и на работе, и с ребенком.

Читайте также


общество

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика