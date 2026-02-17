В РФ призвали работодателей отпускать беременных на удаленку

Фото: depositphotos/AlexLipa

В России призвали работодателей отпускать беременных и женщин с маленькими детьми на удаленный режим работы. С предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает ТАСС.

По его мнению, женщины должны получить возможность работать дистанционно или по гибкому графику, если производственный технологический процесс это позволяет. Кроме того, добавил Рыбальченко, по международным исследованиям такой формат работы способствует росту рождаемости.

Однако в таком случае необходимо оборудовать женщинам домашнее рабочее место, которое потом можно использовать и в отпуске по уходу за ребенком.

"Причем понятно, что одновременно находиться в отпуске по уходу ребенком и продолжать полноценно работать очень сложно. Поэтому можно было бы предусмотреть право брать половину отпуска, а вторую часть отпуска по уходу за ребенком мог взять другой член семьи", – предложил Рыбальченко.

Он также отметил, что этот вариант выгоден всем.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что будущим матерям стоит предоставлять возможность работать в дистанционном или гибком формате. По его словам, такая инициатива нужна для изменения отношения начальника к работнику с семейными обязанностями.

В свою очередь, член комитета Госдумы Светлана Бессараб отметила, что эта идея осуществима и соответствует духу развитого трудового законодательства. Расширение соцгарантий даст возможность поддержать женщин, сняв с них психологическое давление из-за необходимости успевать и на работе, и с ребенком.