17 февраля, 09:48

Город

Жители 200 домов оформили документы на квартиры по реновации в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2025 году жители более 200 старых домов полностью оформили документы на новые квартиры по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

По его словам, всего новоселье отметили свыше 35,7 тысячи москвичей из 209 домов в 59 районах города. В первом квартале договоры оформили жители 50 домов, во втором – 55, в третьем – 41, а в четвертом – еще 63 дома.

Наибольшее число переселенцев – на востоке столицы: там новые квартиры получили более 11,4 тысячи человек из 67 домов. На юго-востоке переехали жители 27 домов (почти 5,1 тысячи человек), на севере – свыше 4,5 тысячи москвичей из 21 дома.

Программа реновации, утвержденная в 2017 году, предполагает переселение более миллиона человек из устаревшего жилья. По итогам 2025 года она выполнена более чем на 25%. По словам Сергея Собянина, за восемь лет в городе построено около 7,9 миллиона квадратных метров жилья, ещё свыше 10,5 миллиона – в проектировании и строительстве. В ближайшие три года новые квартиры получат или начнут получать более 215 тысяч москвичей.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы в декабре прошлого года в рамках программы реновации появились 10 новостроек общей площадью свыше 230 тысяч квадратных метров. Они расположены в пяти районах столицы – Измайлово, Северное Измайлово, Метрогородок, Соколиная Гора и Косино-Ухтомский.

Более 250 тыс москвичей въехали или переезжают в новое жилье по программе реновации

городреновация

