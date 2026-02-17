Синоптик Шувалов: сильнейшие морозы сохранятся на северо-востоке Якутии и Чукотке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самые сильные морозы в России не отступят на северо-востоке Якутии, а также на материковой территории Магаданской области и Чукотки. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов.

"Ночные температуры (упадут. – Прим. ред.) до минус 40–45 градусов", – отметил Шувалов.

В центральной части России, по словам синоптика, снег движется в Москву, Тулу и Рязань. Морозы ожидаются 17–18 февраля, а в четверг, 19 февраля, сильные снегопады накроют центр страны.

На северо-западе и севере – в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях, а также в Вологодской области, Карелии и южной части Архангельской области – снег будет умеренным или слабым. По мере прихода южного циклона морозы ослабнут, а снег, напротив, усилится, пояснил метеоролог.

Ранее главный специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова сообщила, что до конца февраля потепления в столице не прогнозируется, а в ближайшие дни Подмосковье накроет обильный снегопад.

По ее данным, холодная погода ожидается на протяжении всей недели. Температура воздуха в регионе на 5–10 градусов будет ниже климатической нормы.