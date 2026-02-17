Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) до освобождения Авдеевки превратили город в укрепрайон с минными полями и подземными туннелями. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает News.ru со ссылкой на его публикацию в MAX.

Населенный пункт был зачищен от украинских военных 2 года назад. В его восстановлении помогают ХМАО, ЯНАО и Челябинская область.

В конце января Пушилин заявлял, что Вооруженным силам (ВС) РФ осталось приблизительно 30 километров до Славянска. До этого был освобожден населенный пункт Приволье, расположенный в 19 километрах города. Он находится на дороге, соединяющей Артемовск и Славянск. Таким образом оказалась практически перекрыта логистика противника, уточнил Пушилин.

Вместе с тем начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что ВСУ несут значительные потери, которые не могут восполнить. За 2 недели февраля под контроль российских военных перешло 12 населенных пунктов, освобождено более 200 квадратных километров.