Песков: переговоры по Украине начнутся в Женеве в течение пары часов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Переговоры по Украине в Женеве начнутся в течение пары часов, однако точное время делегации определят на месте. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он призвал не ждать новостей по итогам консультаций 17 февраля, уточнив, что переговорщики продолжат работу 18-го числа.

Встреча пройдет в закрытом режиме, а для СМИ будет организован пресс-центр напротив отеля InterContinental.

В состав российской делегации вошли помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, а также начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Песков уточнял, что в ходе консультаций будут обсуждаться основные вопросы, в том числе территориальные. СМИ также утверждали, что на встрече будет поднята тема энергетического перемирия.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп называл предстоящие переговоры важным дипломатическим событием. Он указывал, что они будут "простыми".

