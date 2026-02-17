Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 12:24

Политика
Главная / Новости /

Песков: переговоры по Украине начнутся в Женеве в течение пары часов

Переговоры по Украине начнутся в Женеве в течение пары часов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Переговоры по Украине в Женеве начнутся в течение пары часов, однако точное время делегации определят на месте. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он призвал не ждать новостей по итогам консультаций 17 февраля, уточнив, что переговорщики продолжат работу 18-го числа.

Встреча пройдет в закрытом режиме, а для СМИ будет организован пресс-центр напротив отеля InterContinental.

В состав российской делегации вошли помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, а также начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Песков уточнял, что в ходе консультаций будут обсуждаться основные вопросы, в том числе территориальные. СМИ также утверждали, что на встрече будет поднята тема энергетического перемирия.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп называл предстоящие переговоры важным дипломатическим событием. Он указывал, что они будут "простыми".

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика