17 февраля, 13:19Происшествия
Десятки маленьких собак обнаружили волонтеры запертыми в квартире в Царицыне
Фото: Москва 24
В Царицыне обнаружили десятки маленьких собак различных пород, запертых в квартире дома, предназначенного под снос. Об этом волонтеры рассказали Москве 24.
Общественники отметили, что в столице действуют мошенники – мать и сын, которые принимают животных "в добрые руки", а затем перепродают их в зоочатах под видом спасенных. Зоозащитники не исключили, что среди животных могут быть и краденые.
По словам волонтеров, животные продавались в крайне истощенном состоянии. При этом некоторые так и не попали в руки новых хозяев. Общественники обратились в полицию.
Ранее владелицу приюта для животных "Забытые сердца" в Аксайском районе Ростовской области заподозрили в халатности. По данным СМИ, в здании нашли замученных и мертвых животных. Предварительно, женщина недобросовестно относилась к уходу за ними, в результате чего некоторые из питомцев скончались.