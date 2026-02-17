Десятки маленьких собак обнаружили волонтеры запертыми в квартире в Царицыне

Фото: Москва 24

В Царицыне обнаружили десятки маленьких собак различных пород, запертых в квартире дома, предназначенного под снос. Об этом волонтеры рассказали Москве 24.

Общественники отметили, что в столице действуют мошенники – мать и сын, которые принимают животных "в добрые руки", а затем перепродают их в зоочатах под видом спасенных. Зоозащитники не исключили, что среди животных могут быть и краденые.

По словам волонтеров, животные продавались в крайне истощенном состоянии. При этом некоторые так и не попали в руки новых хозяев. Общественники обратились в полицию.

Ранее владелицу приюта для животных "Забытые сердца" в Аксайском районе Ростовской области заподозрили в халатности. По данным СМИ, в здании нашли замученных и мертвых животных. Предварительно, женщина недобросовестно относилась к уходу за ними, в результате чего некоторые из питомцев скончались.