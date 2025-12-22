Владелицу приюта для животных под Ростовом-на-Дону заподозрили в халатности

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Владелицу приюта для животных в Аксайском районе Ростовской области, где были найдены их трупы, доставили в полицию, ее подозревают в халатности. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что в дежурную часть поступила информация о жестоком обращении с животными. СМИ писали, что в приюте "Забытые сердца" были обнаружены замученные и мертвые животные.

"По предварительным данным, женщина являлась владелицей приюта и халатно относилась к уходу за собаками, в результате чего некоторые из них скончались", – говорится в сообщении.

Количество пострадавших животных устанавливается, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В телеграм-канале региональной прокуратуры уточнили, что в связи с обнаружением трупов животных организована проверка.

Ростовские зоозащитники нашли в приюте огромное количество трупов погибших кошек, сообщает телеканал "360" со ссылкой на волонтера Алену. По ее словам, владеющая приютом разрешила им войти в помещение.

"Мы шли по трупам животных. То есть не наступить на труп было невозможно. Весь первый этаж в разложившихся в разной степени трупах кошек", – рассказала волонтер.

Она добавила, что в вольерах также находились трупы собак, а одна собака ела другую. В приюте были крысы, на втором этаже – мертвые енот и птицы в клетках. Волонтер считает, что кошки могли умереть от вирусного заболевания – лейкопении. Однако это не объясняет причину смерти собак и других животных.

Владелица приюта не смогла ответить, почему погибли столько подопечных.

Ранее стало известно, что в частной передержке в Подмосковье жестоко обращались с животными. Как рассказали хозяева собак, сотрудницы издевались над питомцами и оставляли их в тесных клетках с нечистотами. Среди пострадавших оказались певица Mona и блогер Эльдар Джарахов.

Было возбуждено уголовное дело. Спустя время собственницы зоогостиницы были задержаны по подозрению в жестоком обращении с животными и мошенничестве.