Частную передержку в Подмосковье обвинили в жестоком обращении с собаками

Фото: телеграм-канал MONA

Владельцы собак пожаловались на жестокое обращение с животными в одной из частных передержек в Подмосковье. Хозяева сообщили, что сотрудницы издевались над питомцами и оставляли их в тесных клетках с нечистотами.

Клиенты компании отметили, что их собаки после передержки возвращались домой с серьезными травмами – от ссадин до переломов.

Также о происходящем рассказала бывшая сотрудница организации, которая проработала там 6 месяцев. По ее словам, она больше не могла работать "в этом аду и выложила все, что творилось на "черной передержке" в Сеть".

Среди пострадавших оказались певица Mona и блогер Эльдар Джарахов. В своем телеграм-канале последний сообщил, что на территории передержки был обнаружен второй дом, который "пытались спрятать" от клиентов. По его словам, в нем содержались еще около 20 собак.

Также блогер сообщил, что вместе с другими владельцами готовит коллективное заявление, чтобы привлечь сотрудниц передержки к уголовной ответственности.

Ранее депутат Госдумы Георгий Арапов внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы для подозреваемых в жестоком обращении с животными.

Автор проекта считает, что жестокость по отношению к животным может говорить о тяжелых психологических проблемах и быть предвестником насилия над людьми.