Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Столичный аэропорт Внуково вновь принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково внесены коррективы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения воздушного пространства в районе Внукова введены вечером 27 декабря. Сначала воздушная гавань отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами, но затем аэропорт был временно закрыт на прием и выпуск самолетов.

Также ограничения действуют в столичном аэропорту Шереметьево.

Эти меры вводились на фоне попыток украинских БПЛА атаковать Москву. Всего над московским регионом удалось ликвидировать 26 вражеских БПЛА.

