Креативный директор Nina Ricci Харрис Рид объявил о своем уходе

Фото: ТАСС/Zuma/Cat Morley

Британо-американский модельер Харрис Рид объявил о своем уходе с должности креативного директора французского модного дома Nina Ricci. Об этом сообщает Vogue Business.

Рид принял такое решение для того, чтобы сконцентрироваться на продвижении собственного бренда и иных проектов. При этом личность того, кто займет должность креативного директора Nina Ricci, пока не раскрывается.

"Я всем сердцем полюбил Nina Ricci и эту необыкновенную команду и ценил каждую секунду этой прекрасной главы в истории дома. Этот опыт навсегда останется для меня глубоко личной вехой, которой я безмерно горжусь", – отметил Рид, указав, что вместе с командой модного дома создавал новые коллекции и разрабатывал ароматы духов.

Ранее итальянский модельер Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace. Сообщалось, что она займет должность главного посла бренда. Изначально ее должен был сменить Дарио Витале, до этого трудившийся в бренде Miu Miu, однако он тоже решил покинуть Versace.

В результате этот пост занял бельгийский модельер Питер Мюлье, который ранее был креативным директором во французском модном доме Alaïa. Он официально вступит в должность с 1 июля 2026 года.

