12 марта, 10:35Город
Фестиваль "Традиция" впервые пройдет на площадках кинопарка "Москино"
Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы
В кинопарке "Москино" 20 и 21 июня пройдет фестиваль "Традиция", посвященный русской культуре и искусству. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
Основная цель мероприятия – популяризация и сохранение культурной идентичности через музыку, литературу и театр. Гостей фестиваля ждет более 100 концертов, поэтических перформансов, лекций, спектаклей, мастер-классов и народных игр.
Организаторы отметили, что фестиваль создается как пространство, где традиционное и современное, аристократическое и народное, этническое и глобальное сосуществуют, позволяя почувствовать многогранность русской культуры.
Идея фестиваля принадлежит художественному руководителю Театра на Малой Ордынке Эдуарду Боякову и писателю Захару Прилепину. Мероприятие проводится уже в 11-й раз. Ранее оно проходило в музее "Новый Иерусалим" и усадьбе Захарово, где поэт и писатель Александр Пушкин провел детство. В прошлом году фестиваль посетили около 15 тысяч человек.
В числе участников – музыканты Сергей Старостин, Сергей Летов, дуэт Zventa Sventana, ансамбль "Казачий круг", хор Сретенского монастыря, писатели Захар Прилепин, Сергей Лукьяненко, Алексей Варламов, Сергей Шаргунов, актеры Леонид Якубович, Сергей и Глеб Пускепалисы, Ольга Кабо и другие. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 22:00.
Ранее Московский академический театр имени Владимира Маяковского представил афишу весенних постановок. В репертуаре – спектакли о взрослении, личном выборе, любви и поиске своего места в жизни, билеты на которые можно приобрести через сервис "Мосбилет".
Например, 15 марта, 19 апреля и 3 мая состоится спектакль "Человек, который принял жену за шляпу" по историям пациентов нейропсихолога Оливера Сакса.