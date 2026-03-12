Фестиваль "Традиция" впервые пройдет на площадках кинопарка "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" 20 и 21 июня пройдет фестиваль "Традиция", посвященный русской культуре и искусству. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Основная цель мероприятия – популяризация и сохранение культурной идентичности через музыку, литературу и театр. Гостей фестиваля ждет более 100 концертов, поэтических перформансов, лекций, спектаклей, мастер-классов и народных игр.

Организаторы отметили, что фестиваль создается как пространство, где традиционное и современное, аристократическое и народное, этническое и глобальное сосуществуют, позволяя почувствовать многогранность русской культуры.

Идея фестиваля принадлежит художественному руководителю Театра на Малой Ордынке Эдуарду Боякову и писателю Захару Прилепину. Мероприятие проводится уже в 11-й раз. Ранее оно проходило в музее "Новый Иерусалим" и усадьбе Захарово, где поэт и писатель Александр Пушкин провел детство. В прошлом году фестиваль посетили около 15 тысяч человек.

В числе участников – музыканты Сергей Старостин, Сергей Летов, дуэт Zventa Sventana, ансамбль "Казачий круг", хор Сретенского монастыря, писатели Захар Прилепин, Сергей Лукьяненко, Алексей Варламов, Сергей Шаргунов, актеры Леонид Якубович, Сергей и Глеб Пускепалисы, Ольга Кабо и другие. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 22:00.

