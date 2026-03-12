Форма поиска по сайту

12 марта, 18:39

Культура

Лариса Долина заявила, что ситуация с квартирой повлияла на ее творчество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Певица Лариса Долина рассказала, что после ситуации с квартирой в столичных Хамовниках стала иначе смотреть на некоторые вещи, что отразилось на творчестве.

"Когда с человеком происходит что-то очень серьезное – неважно, в хорошем или плохом смысле, его жизнь меняется", – поделилась она в интервью ТАСС.

Долина отметила, что, пережив трудную ситуацию, она стала "немного взрослее". В тот период артистка записала много новых песен, поэтому, по ее мнению, они очень качественные и трогательные. Певица хочет, чтобы слушателям они понравились.

Она добавила, что одна из новых композиций под названием "Последнее прощай" уже вышла и завоевала сердца миллионов слушателей. Артистка выразила надежду, что песня окажется на первом месте в хит-параде "Золотого граммофона".

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру, передав деньги аферистам. В итоге суд приговорил фигурантов к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы и оштрафовал.

Позже певица оспорила сделку по продаже жилья и сохранила за собой право собственности. Однако это вызвало негативную реакцию у общества.

В итоге Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье. Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья.

Адвокат певицы 19 января 2026 года сообщила, что артистка и ее внучка выписаны из квартиры, тогда же ключи были переданы новой владелице.

