Лариса Долина заявила, что ситуация с квартирой показала, что у нее много друзей

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Певица Лариса Долина рассказала, что очень многие ее поддержали после решения суда по передаче квартиры, передает "СтарХит" в MAX.

"Первым, кто меня поддержал, был как раз (саксофонист и народный артист России. – Прим. ред.) Игорь Михайлович Бутман. Очень многие, практически все меня поддержали, за что я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить", – отметила Долина на пресс-конференции, посвященной фестивалю "Триумф джаза" Бутмана.

По словам исполнительницы, она убедилась в том, что имеет очень много друзей среди музыкантов и коллег по цеху.

"Справилась, как видите. Жива, здорова, даже улыбаюсь", – заключила Долина.

Артистка стала жертвой мошенников в 2024 году. Она будучи обманутой продала свою квартиру в Москве, а деньги отдала аферистам. Четверо участников схемы были приговорены к срокам от 4 до 7 лет.

В ходе гражданского судопроизводства Долиной удалось оспорить сделку по продаже недвижимости. Суд оставил за ней право собственности на квартиру.

Однако позже в Верховный суд была подана жалоба. Дело пересмотрели, и инстанция признала право собственности за покупательницей жилья – Полиной Лурье. В конце января 2025 года представители певицы передали ей ключи от квартиры.

В свою очередь, Бутман призывал остановить травлю знаменитости, а гнев направить на настоящих виновников произошедшего – мошенников, которые ее обманули.