02 марта, 13:02

Шоу-бизнес

Директор Долиной рассказал, что певица готовит большой концертный тур

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Народная артистка России Лариса Долина готовит большой концертный тур с новой программой, рассказал ее директор Сергей Пудовкин в беседе с ТАСС.

Кроме того, в планах Долиной – новый релиз и участие в большой театральной постановке. Представитель певицы также обратился к СМИ с призывом больше освещать ее творчество, а не "квартирный вопрос".

Артистка стала жертвой мошенников в 2024 году, когда под обманом продала свою квартиру в Москве. Деньги от сделки получили аферисты. Четверо участников схемы приговорены к срокам от 4 до 7 лет.

В ходе гражданского судопроизводства Долиной удалось оспорить сделку по продаже недвижимости. Суд оставил за ней право собственности на квартиру.

Однако позже в Верховный суд была подана жалоба. Дело пересмотрели, и инстанция признала право собственности за покупательницей жилья – Полиной Лурье. В конце января 2025 года представители певицы передали ей ключи от квартиры.

Позднее адвокат Долиной заявила, что артистка все еще опасается за свою жизнь и здоровье в связи с уголовным делом об афере с ее квартирой. В сентябре 2024 года в адрес певицы уже поступали угрозы убийством.

шоу-бизнес

