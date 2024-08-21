Лариса Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская эстрадная певица Лариса Долина подала заявление в суд на покупательницу своей квартиры Полину Лурье. Об этом свидетельствуют данные из картотеки Хамовнического суда.

Из материала следует, что иск зарегистрирован 19 августа.

Долина стала жертвой мошенников. Артистка продала аферистам квартиру, ущерб превысил 200 миллионов рублей.

В рамках расследования была арестована женщина-курьер Анжела Цырульникова. Следствие считает, что именно она забирала у Долиной часть денег и переводила их мошенникам. Последние представлялись сотрудниками правоохранительных органов и заставили певицу продать свою квартиру, а также передать им все сбережения и полученные с продажи средства для перевода на "безопасные счета".

Сама Цырульникова утверждает, что ее использовали. Она подтвердила, что забрала у артистки деньги, но настаивает, что не знала, что разговаривает с мошенниками.

