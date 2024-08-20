Полиция начала проверку после кражи денег у помощников Ляйсан Утяшевой в Москве

Фото: телеграм-канал "Ляйсан Утяшева"

МВД РФ начало проверку после того, как мошенники выманили свыше 100 тысяч рублей у менеджера и визажистки телеведущей Ляйсан Утяшевой под видом продажи косметики люксовых брендов в Москве. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, 19 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 28-летняя Екатерина – менеджер Утяшевой. Она рассказала, что четыре дня назад ей в мессенджер написала неизвестная, которая представилась гендиректором ЦУМа и предложила купить косметику люксовых брендов с дефектами упаковок со скидками 70%. При этом женщина попросила напрямую связать ее с телеведущей, однако Екатерина отказалась и пообещала рассказать Утяшевой про акцию. Впоследствии Екатерина поделилась информацией о распродаже с Утяшевой и ее личной визажисткой, отметил источник.

Он добавил, что девушки, изучив предложение, согласились купить косметику. Менеджер и визажистка сделали заказы с полной предоплатой на товары известных брендов, заплатив почти 101 тысячу рублей. 18 августа с каждой из девушек связалась "гендиректор ЦУМа" и сказала, что курьер не застал их дома, поэтому оставил заказы на дверных ручках и уехал. В обоих случаях девушки получили контрафактные товары низкого качества, а после требований сделать возврат женщина, продавшая им косметику, перестала выходить на связь.

Ранее кубанского блогера и основателя онлайн-курсов по арбитражу Андрея Сидоропуло задержали в Москве. Он обвиняется в совершении мошенничества группой лиц.

По версии следствия, Сидоропуло вместе с соучастниками создал уникальные авторские образовательные курсы, в рамках которых обещал рассказать про схемы арбитража трафика. Для привлечения большего числа участников злоумышленники создали интернет-ресурс, открыли офисы в Москве и Краснодаре для очного обучения, а также организовали рекламную кампанию. В результате от неправомерных действий пострадали не менее 40 граждан, которые заплатили от 48,8 до 389,9 тысячи рублей за образовательные курсы. В общей сложности ущерб составил свыше 8,3 миллиона рублей.

