В Шэньчжэне начал курсировать посвященный Москве поезд метро

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Сегодня в Шэньчжэне, на одной из крупнейших станций метро в Азии – Gangxia North, запустили поезд, посвященный российской столице. Церемония прошла в рамках серии мероприятий "Московские сезоны", стартовавшей в Китае в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Этот состав – символ гостеприимства двух городов: Шэньчжэня, принимающего событийную программу российской столицы, и Москвы, которая приглашает познакомиться со своей историей и культурным наследием. Пассажиры смогут узнать о наших достопримечательностях и туристической инфраструктуре", – отметила Сергунина.

Станция Gangxia North известна также как "Око Шэньчжэня" благодаря футуристическому дизайну атриума со стеклянным куполом. Поезд будет курсировать до 8 декабря по линии метро, соединяющей аэропорт и западные районы мегаполиса с его центральной частью.

Снаружи на вагонах изображены памятники архитектуры столицы, а внутри размещены зеркальные постеры, которые позволяют всем желающим сделать фото с эффектом присутствия на фоне ВДНХ, Московского зоопарка, знаменитых высоток и других точек притяжения. Отдельно в поезде рассказывается о красочном фестивале "Китайский Новый год в Москве".

Благодаря куар-кодам каждый пассажир может перейти на портал Discover Moscow, узнать больше о городе и спланировать поездку. На нем собраны полезные советы для путешественников, в том числе на китайском языке, подборки музеев, афиша мероприятий и многое другое.

Культурно-деловая программа в Китае

10 ноября в рамках цикла мероприятий "Московские сезоны" в Музее дворцовой культуры в Гонконге состоялся показ коллекций 26 столичных брендов, их продемонстрировали российские и китайские модели. Среди гостей были представители мировой модной индустрии, закупщики, блогеры, журналисты.

Кроме того, сегодня во Дворце культуры Шэньчжэня откроют книжное пространство с изданиями об истории и культуре Москвы и проведут гала-концерт "Магия русского балета". А завтра здесь пройдет мультимедийное шоу с участием Шэньчжэньского симфонического оркестра.

В начале декабря в Шэньчжэне появятся павильоны российской столицы. Например, их посетители смогут познакомиться с "Московским чаепитием" или задать интересующие вопросы о Москве специалистам информационного центра.

Запланирована и деловая программа. На встречах обсудят совместное развитие городов и перспективные направления сотрудничества. Отдельную презентацию посвятят туристическому потенциалу столицы и ее знаковым проектам, таким как "Зима в Москве".

Серию мероприятий в Гонконге и Шэньчжэне организует правительство Москвы при поддержке посольства России в Китае.

Китайская Народная Республика занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по числу туристических поездок в российскую столицу. Важную роль в укреплении двусторонних связей играют совместные культурные проекты.

Ранее первую тестовую железобетонную балку смонтировали на участке высокоскоростной магистрали между Москвой и Тверью. Вес конструкции составляет 700 тонн, длина – более 30 метров. Всего для магистрали изготовят свыше 4 тысяч таких балок.