Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 12:43

Транспорт

В Шэньчжэне начал курсировать посвященный Москве поезд метро

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Сегодня в Шэньчжэне, на одной из крупнейших станций метро в Азии – Gangxia North, запустили поезд, посвященный российской столице. Церемония прошла в рамках серии мероприятий "Московские сезоны", стартовавшей в Китае в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Этот состав – символ гостеприимства двух городов: Шэньчжэня, принимающего событийную программу российской столицы, и Москвы, которая приглашает познакомиться со своей историей и культурным наследием. Пассажиры смогут узнать о наших достопримечательностях и туристической инфраструктуре", – отметила Сергунина.

Станция Gangxia North известна также как "Око Шэньчжэня" благодаря футуристическому дизайну атриума со стеклянным куполом. Поезд будет курсировать до 8 декабря по линии метро, соединяющей аэропорт и западные районы мегаполиса с его центральной частью.

Снаружи на вагонах изображены памятники архитектуры столицы, а внутри размещены зеркальные постеры, которые позволяют всем желающим сделать фото с эффектом присутствия на фоне ВДНХ, Московского зоопарка, знаменитых высоток и других точек притяжения. Отдельно в поезде рассказывается о красочном фестивале "Китайский Новый год в Москве".

Благодаря куар-кодам каждый пассажир может перейти на портал Discover Moscow, узнать больше о городе и спланировать поездку. На нем собраны полезные советы для путешественников, в том числе на китайском языке, подборки музеев, афиша мероприятий и многое другое.

Культурно-деловая программа в Китае

10 ноября в рамках цикла мероприятий "Московские сезоны" в Музее дворцовой культуры в Гонконге состоялся показ коллекций 26 столичных брендов, их продемонстрировали российские и китайские модели. Среди гостей были представители мировой модной индустрии, закупщики, блогеры, журналисты.

Кроме того, сегодня во Дворце культуры Шэньчжэня откроют книжное пространство с изданиями об истории и культуре Москвы и проведут гала-концерт "Магия русского балета". А завтра здесь пройдет мультимедийное шоу с участием Шэньчжэньского симфонического оркестра.

В начале декабря в Шэньчжэне появятся павильоны российской столицы. Например, их посетители смогут познакомиться с "Московским чаепитием" или задать интересующие вопросы о Москве специалистам информационного центра.

Запланирована и деловая программа. На встречах обсудят совместное развитие городов и перспективные направления сотрудничества. Отдельную презентацию посвятят туристическому потенциалу столицы и ее знаковым проектам, таким как "Зима в Москве".

Серию мероприятий в Гонконге и Шэньчжэне организует правительство Москвы при поддержке посольства России в Китае.

Китайская Народная Республика занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по числу туристических поездок в российскую столицу. Важную роль в укреплении двусторонних связей играют совместные культурные проекты.

Ранее первую тестовую железобетонную балку смонтировали на участке высокоскоростной магистрали между Москвой и Тверью. Вес конструкции составляет 700 тонн, длина – более 30 метров. Всего для магистрали изготовят свыше 4 тысяч таких балок.

Читайте также


транспортметроза рубежомгород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика