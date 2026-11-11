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11 ноября, 12:36

Транспорт

Задержанные под Архангельском поезда вводят в график

Фото: МАХ/"Северо-Западная транспортная прокуратура"

Движение поездов, задержанных на участке Черемуха – Виледь в Архангельской области, восстанавливается: составы постепенно вводят в расписание. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Из 10 поездов один уже прибыл к месту назначения, еще два следуют по графику. Остальные составы находятся в пути, максимальная задержка составляет до шести часов.

Пассажирам задержанных более чем на четыре часа поездов предоставляют питание. Сотрудники поездных бригад оказывают им помощь в дороге.

Через барьерный участок людей перевозят автотранспортом – между станциями Сольвычегодск и Виледь. На станции Виледь развернуты шатры с обогревом, волонтеры и железнодорожники помогают пассажирам во время пересадок.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов утром 10 ноября. Это произошло из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь. В результате случившегося никто не пострадал.

На участке Черемуха – Виледь Северной железной дороги было приостановлено движение, в связи с чем возникли задержки 10 пассажирских поездов. Также в Архангельской области ввели режим ЧС регионального характера.

Вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области

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