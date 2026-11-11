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11 ноября, 11:40

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Стилист Пелар: в базовый гардероб можно добавить коричневый как альтернативу черному

Стилист рассказала, как коричневый может стать альтернативой черному в гардеробе

Фото: 123RF.com/kulyashina

Коричневый может стать мягкой альтернативой черному в базовом гардеробе. У этого цвета есть практическое преимущество – универсальность, рассказала в беседе с "Радио 1" стилист Юлия Пелар.

"Он выглядит мягче привычного черно-белого контраста и при этом легко сочетается с яркими цветами", – сказала Пелар.

Она привела пример: шоколадные брюки и молочный кашемировый джемпер уже складываются в элегантный комплект, который смотрится мягче черно-белого.

Самое интересное, по мнению стилиста, начинается с акцентами. Коричневый хорошо работает с голубым, особенно с нежным оттенком Тиффани: шоколадный жакет и голубая рубашка дают свежее современное сочетание.

Также Пелар перечислила розовый, персиковый, насыщенный синий, зеленый и яркие желтые оттенки. Сочетание шоколадного с бордовым она назвала одной из самых выразительных комбинаций осенне-зимнего гардероба.

По мнению эксперта, коричневый – это не скучная альтернатива черному. Отдельно она объяснила влияние цвета на лицо. Черный у лица бывает слишком контрастным, а такая контрастность подходит не каждой внешности.

С возрастом контрастность падает, и черный может подчеркивать тени под глазами, неровности тона кожи и дополнительные морщинки, делать черты лица жестче. Коричневый при верно подобранной температуре и насыщенности смотрится деликатнее.

База, по словам Пелар, не обязательно состоит из черных брюк, жакетов и сумки. Она индивидуальна.

Ранее стилист Александр Рогов назвал актуальный фасон брюк на осенне-зимний сезон 2026 года. По его словам, в моде будут модели максимальной длины, которые полностью закрывают обувь и мягко ложатся поверх нее, образуя небольшие складки.

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