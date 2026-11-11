Акварель "Коктебель" с автографом Цветаевой выставят на торги

Фото: litfund.ru

Аукционный дом "Литфонд" организует 14 ноября торги Important sale. На них будут представлены живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства с XVII до середины XX века, включая акварель Константина Богаевского "Коктебель" с автографом Марии Цветаевой, сообщила пресс-служба аукциона.

"Аукционный дом опубликовал рейтинг 15 лотов, которые собрали наибольшее число просмотров в онлайн-каталоге. В него вошли мастера "Мира искусства", художники авангарда, советский фарфор и редкие предметы допетровской Руси", – говорится в сообщении.

На обороте акварели "Коктебель" Цветаева оставила надпись "Марина Цветаева / Коктебель 28 мая 1911 г.". Работа входит в собрания искусствоведа Александра Габричевского. Лидирующая ставка составляет 600 тысяч рублей.

Коктебельская тема продолжается в "Крымском пейзаже" Максимилиана Волошина, который написал акварель в 1931 году и оставил на ней монограмму, дату и надпись. Лидирующая ставка доставляет 60 тысяч рублей.

В каталоге также указан эскиз театрального костюма Льва Бакста 1910-х годов. В то десятилетие он оформлял "Русские сезоны" Сергея Дягилева. Лидирующая ставка поднялась до 160 тысяч рублей.

Вместе с тем два лота связаны с версальской темой Александра Бенуа. Ставка за "Версаль. Бассейн Нептуна" составляет 440 тысяч рублей, а акварель "Версаль. Вид на фонтан" оценивается в 150 тысяч.

Ранее в благотворительном магазине Лондона нашли редкое первое американское издание романа Харпер Ли "Убить пересмешника". На возраст экземпляра указывала обложка, которая была потрепана по краям, хотя внутренние страницы прекрасно сохранились. Его уже приобрела Британская библиотека, издание войдет в ее национальную коллекцию.

