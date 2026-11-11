ERR: деревню в Эстонии на границе с Россией изолировали противотанковыми рвами

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Эстонскую деревню Вински полностью окружили оборонительным валом и противотанковыми рвами, выкопанными на частных земельных участках вдоль границы с Россией. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

В населенном пункте насчитывается семь хозяйств, и теперь их жителям приходится привыкать к новым условиям жизни. Местные опасаются, что вода из оборонительных сооружений может затопить близлежащий лес. Кроме того, их беспокоит, что для въезда и выезда останется только одна автомобильная дорога.

Жительница деревни Леа Ояметс отметила, что крутые склоны рвов могут быть опасны для местных детей. По ее словам, жители также добивались сохранения запасного пешего маршрута, если автомобильная дорога окажется недоступна.

Руководитель Союза Сетомаа Маргус Тиммо, который организует возведение укреплений, назвал опасения жителей деревни понятными, добавив, что пока ущерба от сооружений не зафиксировано, однако власти совместно с жителями ищут способы решить возможные проблемы.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует построить 150 бункеров вдоль границы с Россией. Бункеры возведут в рамках создания Балтийского оборонительного пояса в Ида-Вирумаа. Кроме того, около 50 бункеров, как ожидается, построят на территории муниципальной или частной собственности.

